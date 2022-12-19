Макрон посетовал на "недружественное поведение" российских военных

Президент Франции общался с экипажем авианосца "Шарль де Голль"

Эммануэль Макрон посетил с рождественским визитом авианосец "Шарль де Голль". Президент Франции пожаловался французским военным на "недружественное поведение" российских кораблей и самолетов.

"Я приветствую ваш профессионализм, который вы смогли подтвердить во время различных взаимодействий с воздушными и морскими судами России, проявлявшими несколько недружественное поведение", — цитирует Макрона газета Le Figaro.

Президент Франции по традиции поздравляет военных с наступающим Рождеством. На сей раз визит пришелся на 19 декабря.

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