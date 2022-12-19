ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон посетовал на "недружественное поведение" российских военных

20:08
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Президент Франции общался с экипажем авианосца "Шарль де Голль"

Эммануэль Макрон посетил с рождественским визитом авианосец "Шарль де Голль". Президент Франции пожаловался французским военным на "недружественное поведение" российских кораблей и самолетов.

Поездки Макрона на ЧМ обошлись замерзающим французам в полмиллиарда евро
В Кремле напомнили Макрону об отсутствии тяжелых вооружений на ЗАЭС

"Я приветствую ваш профессионализм, который вы смогли подтвердить во время различных взаимодействий с воздушными и морскими судами России, проявлявшими несколько недружественное поведение", — цитирует Макрона газета Le Figaro.

Президент Франции по традиции поздравляет военных с наступающим Рождеством. На сей раз визит пришелся на 19 декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.