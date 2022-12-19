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Песков оценил согласование ЕС потолка цен на газ

20:26
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Это посягательство на рыночное ценообразование

Противоречие рыночным принципам – так оценили в Кремле согласование ЕС потолка цен на газ. Ответные меры непременно последуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы", - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что потребуется время, чтобы тщательно взвесить все за и против при выработке российских ответных мер. Песков напомнил, что ответ на введение потолка нефтяных цен немного затянулся, но непременно будет опубликован. Так же будет и с газом, приводит слова представителя Кремля "Интерфакс".

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