Песков оценил согласование ЕС потолка цен на газ

Это посягательство на рыночное ценообразование

Противоречие рыночным принципам – так оценили в Кремле согласование ЕС потолка цен на газ. Ответные меры непременно последуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы", - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что потребуется время, чтобы тщательно взвесить все за и против при выработке российских ответных мер. Песков напомнил, что ответ на введение потолка нефтяных цен немного затянулся, но непременно будет опубликован. Так же будет и с газом, приводит слова представителя Кремля "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"