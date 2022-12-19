Путин признал результативной встречу с Лукашенко в Минске

Спорные вопросы по ценам в энергетике согласованы

Россия и Белоруссия согласовали ценовые параметры в энергетике. Это один из вопросов, которые обсудили на встрече в Минске лидеры двух стран. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко результативными.

Подводя итоги встречи, Путин напомнил, что Москва и Минск уже реализовали около 600 из 1 тысячи интеграционных мероприятий. Один из ключевых моментов в двусторонних торгово-экономических отношениях – сотрудничество двух стран в области промышленной кооперации и сельского хозяйства.

"Это же все-таки ключевые вещи. Кооперация промышленная. Мне кажется, что это очень важно. Перевозки, транспорт…В целом, мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной ", - цитирует Путина агентство БелТА.

Президент России подчеркнул, что граждане будут оценивать выработанные на переговорах решения по результатам совместной работы. Путин напомнил, что в прошлом году товарооборот России и Белоруссии вырос на 30%. Это означает новые рабочие места и заработные платы для людей. В этом году, по словам российского лидера, показатель вырастет до 40 миллиардов долларов.

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