Факты геноцида советского народа нацистами включат в учебные программы

Это один из пунктов списка поручений президента России

Материалы о геноциде советского народа нацистами необходимо включить в учебные программы школ и вузов. Такой пункт содержится в списке поручений президента России по итогам заседания Российского организационного комитета "Победа".

"Минобрнауки России, Минпросвещения России обеспечить включение материалов о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в федеральные основные общеобразовательные программы", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Соответствующие материалы необходимо включить в общеобразовательные программы, а также в основные профессиональные образовательные программы и учебники.

Ранее СКР собрал доказательства того, что блокада Ленинграда и иные действия немецко-фашистских захватчиков являются геноцидом населения во время Великой Отечественной войны. Генпрокуратуре и Следственному комитету поручено продолжить работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников, а также организовать соответствующие судебные процессы.

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