Экипажи белорусских самолетов с ядерными боезарядами пройдут подготовку в России

Москва и Минск продолжат практику постоянных военных учений

Россия и Белоруссия продолжат практиковать совместные военные учения. Также в планах – другие мероприятия оперативной и боевой подготовки, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко. В частности, по словам российского президента, экипажи боевых самолетов армии Белоруссии, способных нести ядерные боезаряды, пройдут подготовку в России.

"Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью (ядерными боеголовками)", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Путин подчеркнул, что такая форма сотрудничества – не российское изобретение. Соединенные Штаты проводят подобные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий, приводит слова российского лидера ТАСС.

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