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Путин опроверг планы "поглощения" Россией Белоруссии

22:12
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Лидеры провели встречу

Вопросы интеграции России и Белоруссии сегодня были в центре внимания на высшем уровне в Минске. Владимир Путин и Александр Лукашенко сначала встречались в расширенном составе, затем - в узком.

Путин пояснил, в чем суть согласования параметров по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии и подчеркнул: ни о каком поглощении речь не идет.

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом", - сказал он.

Лидеры также обсудили ценовые параметры в энергетике. "Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики, и будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры такие чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы", - отметил Путин.

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