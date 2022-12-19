Путин рассказал, что смотрел финал чемпионата мира по футболу

Он позвонил президенту Аргентины, чтобы поздравить с победой

Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник провели переговоры, по итогам которых сделали заявление для СМИ и ответили на вопросы журналистов.

Спросили президентов и про завершившийся накануне чемпионат мира по футболу. Владимир Путин рассказал, что не мог не поздравить аргентинского коллегу Альберто Фернандеса с победой команды его страны.

При этом российский президент поблагодарил обе сборные - Аргентины и Франции - за блестящую игру.

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