Путин рассказал, что смотрел финал чемпионата мира по футболу

Он позвонил президенту Аргентины, чтобы поздравить с победой
Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник провели переговоры, по итогам которых сделали заявление для СМИ и ответили на вопросы журналистов.
Спросили президентов и про завершившийся накануне чемпионат мира по футболу. Владимир Путин рассказал, что не мог не поздравить аргентинского коллегу Альберто Фернандеса с победой команды его страны.
При этом российский президент поблагодарил обе сборные - Аргентины и Франции - за блестящую игру.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"