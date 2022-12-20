"Им надо сыграть в политику": эксперт объяснил действия США на Украине

Американские элиты неплохо заработали на конфликте

Что за политические игры происходят в Америке вокруг Twitter? Как США используют интернет для манипулирования массовым сознанием? В какой мере позицию Вашингтона отражает последняя статья ветерана политики Генри Киссинджера о будущем российско-украинских отношений?

На эти и другие в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Киссинджер говорит о том, что нужно торговаться. Все очень просто. Дело в том, что есть часть американской элиты, которая уже достаточно хорошо заработала на украинском конфликте. Американское военное производство загружено до 2025-2027 годов. Все, кто хотел заработать, - заработали. Теперь надо сыграть еще и в политику. Все инвестиции на Украину - невозвратные. А чем может рассчитаться Украина? Только землей", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Судакова смотрите в видео

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