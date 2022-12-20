ЧМ в Катаре запомнится не только игрой, но и скандалами

В разгар мундиаля грянуло коррупционное расследование в Европе

Эмманюэлю Макрону не понравился чемпионат мира в Катаре, чемпионат в Москве был лучше! По российским Telegram-каналам в понедельник летало сообщение о том, как президент Франции сравнил два ЧМ и пришел к выводу, что в Москве в 2018-м все было организовано на более высоком уровне, чем в Дохе в 2022-м.

Четыре года назад французы стали чемпионами мира, гости разъезжались из России с ощущением настоящего праздника. Тогда политика кипела еще за пределами стадионов. Нынешний же чемпионат в Катаре был политизирован до предела. Почему-то западные страны решили превратить футбольные поля в арену битвы за права ЛГБТ, что для мусульманской страны было совершенно неприемлемо.

Мемом стало появление немецких футболистов, которые вышли на поле и закрыли руками рты. Мол, нет здесь свободы слова. Пародия на эту выходку долго бродила по Сети, а сборную Германии провожали указателями - аэропорт там.

Перед самым финалом, как сообщает CNN, встрепенулся Зеленский и решил выступить с видеообращением, которые в Европе сейчас в большой моде, его послания звучат из каждого утюга. ФИФА Зеленскому в выступлении отказала, что было воспринято с большим удивлением в Киеве.

В разгар чемпионата грянул коррупционный скандал: депутатов Европарламента обвинили в том, что они получали от Катара огромные взятки наличными за то, что продвигали его интересы в Брюсселе. В числе задержанных - бывший вице-президент Европарламента Ева Кайли.

Возвращаясь к Макрону: Париж готовится принимать Олимпиаду в 2024-м году. И глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в начале декабря процитировал французского лидера: "Президент Макрон заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул - на Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 года должны участвовать представители всех стран".

Глава Олимпийского комитета Соединенных Штатов Сюзанна Лайонс недавно заявила, что возвращение российских спортсменов на олимпийские соревнования - дело очень важное. Но вот под национальным флагом им выступать никак нельзя. Санкции. Подождем, посмотрим. Главное - не ведитесь на откровенные фейки. Макрон не сравнивал чемпионат мира в Катаре с соревнованиями в Москве.

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