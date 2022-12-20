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Путин поздравил сотрудников российских спецслужб

08:57
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Президент поблагодарил их за компетентность и мужество

Сотрудники российских спецслужб отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Работников органов безопасности и ветеранов поздравил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Президент поблагодарил их за компетентность и мужество, а также отметил, что ФСБ, СВР, ФСО, Главное управление специальных программ готовы незамедлительно выполнить самые сложные задачи. Глава государства отдельно обратился к подразделениям, которые начали работу в новых регионах России. Обстановка сейчас крайне сложная, на защиту спецслужб надеются живущие там люди - граждане нашей страны. Поэтому необходимо сделать все для обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод. Отдельно Владимир Путин остановился на ключевых направлениях деятельности ведомств.

"Среди главных приоритетов работы всех спецслужб, и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом. Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный, поэтому работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и наступательно. Под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура. Эта задача должна решаться ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами. Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Должна быть усилена работа по линии Пограничной службы ФСБ. Государственная граница – это важнейший, ключевой рубеж обеспечения безопасности страны, и она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить – пресекаться быстро и эффективно", - отметил глава государства.

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