В Донецке снаряды попали в больницу и детский сад

Также этой ночью боевики обстреляли Горловку и Макеевку

ВСУ продолжают удары по Донецку. Второй раз под артиллерийский обстрел попала больница имени Калинина, передает "ТВ Центр".

Радикалы били из "Градов", используя ракеты повышенной ударной силы - предположительно, словацкого производства. Снаряды попали не только в медучреждение, но и на прилегающую территорию - повреждены жилые дома, магазины, детский сад.

Кроме того, в прицеле националистов оказалось здание Международного комитета Красного креста. По столице ДНР за несколько часов выпущены 15 ракет.

Этой ночью боевики снова обстреляли Горловку и Макеевку. Между тем российские войска наносят удары по живой силе и технике противника в 140 районах.

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