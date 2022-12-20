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"Отработали две цели": как применяются "Грады" в ходе СВО

09:15
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Артиллерийские подразделения Южного военного округа эффективно поражают оборонительные сооружения

Министерство обороны представило кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Артиллерийские подразделения Южного военного округа эффективно поражают оборонительные сооружения, пункты управления, огневые средства и технику украинских боевиков. После получения координат от разведки машины выдвигаются на позиции и наносят сокрушительный удар по объектам ВСУ.

Расчеты сформированы из призванных в рамках частичной мобилизации. Военные прошли полный курс подготовки и боевое слаживание в учебных центрах и на полигонах.

"После распределения в части попал в эту реактивную батарею. Опытные боевые офицеры сразу же в кратчайшие сроки начали проводить обучение личного состава. Дежурим круглосуточно, цели приходят и днем и ночью. Сейчас отработали две цели - оперативно, успешно", - рассказал один из мобилизованных.

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