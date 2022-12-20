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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:58
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Взвод лейтенанта Александра Шеханова сорвал планы украинских диверсантов

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе проведения спецоперации.

Гвардии ефрейтор Артем Ларионов обнаружил группу боевиков в заброшенном здании и атаковал их. Огнем боевой машины пулеметный расчет радикалов был уничтожен. Спустя несколько дней Ларионов вывел из строя два вражеских пикапа с вооружением и ликвидировал 10 националистов.

Взвод лейтенанта Александра Шеханова сорвал планы украинских диверсантов, готовящих нападение на колонну. Несмотря на ранение, Александр сдерживал наступление радикалов, которые, получив подкрепление, отрезали часть российских мотострелков от основных сил. Шеханов спас более 20 наших бойцов.

Старший сержант Евгений Зверев во время минометного обстрела колонны сумел вывести свой автомобиль с боеприпасами в безопасную зону. Его решительные действия позволили сохранить жизни наших военных и груз, который вовремя был доставлен на передовую.

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