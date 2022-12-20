Россия в ООН отвергла обвинения в использовании иранских БПЛА

Киев не предоставил доказательств

ООН не должна поддаваться давлению западных стран и идти на нарушение устава. Такое заявление на заседании Совбеза сделал наш постпред при международной организации Василий Небензя, передает "ТВ Центр".

Дипломат, в частности отметил - тема якобы использования Россией на Украине иранских беспилотников никакого отношения не имеет к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

Постпред Ирана сослался на резолюцию 2231 Совбеза ООН, которая не запрещает передачу вооружения другим странам. США и их союзники пытаются инициировать разбирательства, но любые результаты с юридической точки зрения будут ничтожны, заявил Небензя.

"Эти обвинения носят абсолютно надуманный, искусственный характер. Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения. Несмотря на это, США и ЕС считают возможным на основании своих измышлений пытаться безосновательно вовлечь в этот сюжет Секретариат ООН и вводить санкции в отношении иранских и российских юридических и физических лиц", - добавил дипломат.

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