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МИД обвинил ЕС в попытке скрыть причастность к преступлениям ВСУ

08:17
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Этим продиктовано стремление Европы учредить спецтрибунал по Украине

Замысел европейских стран организовать трибунал для расследования событий на Украине — лишь попытка Евросоюза "прикрыть" свою причастность к военным преступлениям украинской армии. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
США обсуждают создание трибунала над Россией

Дипломат отметил, что инициаторы этого трибунала "в своем русофобском запале готовы пойти на открытое нарушение Устава ООН" в части запрета на вмешательство во внутренние дела суверенных государств.

При этом Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений, подчеркнул Вершинин.

Замминистра предупредил, что Россия не собирается признавать и исполнять решения такого трибунала, сообщает РИА Новости.

Ранее на Украине и на Западе была озвучена инициатива по созданию специального трибунала, который занимался бы событиями в рамках украинского кризиса. Франция заявила о начале работы над созданием такого трибунала.

В Министерстве иностранных дел России в ответ указали на цинизм французских властей, которые отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их.

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