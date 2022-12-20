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Россия уличила США во вмешательстве в дела Союзного государства

08:39
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Госдепартамент "не поверил" в отсутствие у России планов поглотить Белоруссию

Заявления Госдепартамента о якобы имеющихся у России планах поглощения Белоруссии являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. Такое заявление во вторник, 20 декабря, сделало посольство России в США.
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Посольство отметило, что во внешнеполитическом ведомстве США аргументацию свели к теме о российском "вторжении" на Украину. Однако "комплексное и взаимовыгодное сотрудничество России и Белоруссии проверено временем и основано на искренней дружбе братских народов двух стран".

В условиях внешнего давления, в том числе со стороны Соединённых Штатов, естественной реакцией Москвы и Минска является углубление взаимодействия, что у Вашингтона вызывает раздражение, подчеркнули в дипмиссии.

В США "до сих пор не могут или не хотят признавать, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном вымышленным "правилам" и пытаются "вбить клинья во взаимоотношения России с соседями". Однако добиться результата не удастся, цитирует заявление посольства ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом".

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