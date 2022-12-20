Постпред России призвал ООН не поддаваться давлению Запада

Несколько стран обвинили Россию и Иран в нарушении резолюции Совбеза ООН

Обвинения в том, что Россия якобы использует на Украине иранские беспилотные летательные аппараты в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, носят надуманный характер. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Выступая на заседании Совбеза ООН, дипломат заявил, что тема якобы осуществляемых исламской республикой поставок беспилотников в Россию для их применения на Украине "не имеет никакого отношения" к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана, но ее активно "пытаются раскрутить западные коллеги".

Представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану подтверждения якобы использования российскими военными дронов иранского происхождения. Несмотря на это, США и ЕС "считают возможным на основании своих измышлений пытаться безосновательно вовлечь в этот сюжет секретариат ООН и вводить санкции в отношении иранских и российских юридических и физических лиц", заявил Небензя.

Российский постпред призвал Совбез ООН не поддаваться давлению Запада и надуманным обвинениям, сообщает ТАСС.

Обвинения в адрес России и Ирана о том, что российские военные якобы используют иранские дроны в спецоперации, звучали и со стороны Украины, и от ряда западных стран. Москва и Тегеран неоднократно опровергали эти обвинения.

Тем не менее, Вашингтон решил ввести санкции против ВКС России — "в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников".

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