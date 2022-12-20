В России отказались вводить дистанционный ЕГЭ из-за "перебежчиков"

Школьники с проблемным здоровьем и так могут сдать экзамен удаленно

Рособрнадзор не рассматривает возможность перевода Единого госэкзамена (ЕГЭ) в удаленный формат, в том числе чтобы не создавать условия для сдачи экзамена россиянам, уехавшим из страны за границу. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.

Музаев напомнил, что "есть определенная часть ребят с ограниченными возможностями здоровья, они и так имеют право сдавать удаленно". Однако всеобщий перевод экзамена в удаленный формат даже не рассматривается.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что это неактуально в сложившихся условиях — нельзя "тем более сейчас создавать условия для перебежчиков, зачем это надо".

Проживающие в других странах могут сдать ЕГЭ в центрах Россотрудничества, цитирует заявление Музаева "Интерфакс".

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что вопросы, посвященные созданию и функционированию Союзного государства, следует включить в школьные предметы. Он напомнил, что в российских школах проводятся уроки "Разговоры о важном", а также предположил, что темы о Союзном государстве можно было бы обсуждать на таких уроках.

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