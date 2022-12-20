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В России отказались вводить дистанционный ЕГЭ из-за "перебежчиков"

09:19
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Школьники с проблемным здоровьем и так могут сдать экзамен удаленно

Рособрнадзор не рассматривает возможность перевода Единого госэкзамена (ЕГЭ) в удаленный формат, в том числе чтобы не создавать условия для сдачи экзамена россиянам, уехавшим из страны за границу. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.
Рособрнадзор объяснил, когда в ЕГЭ появятся вопросы о спецоперации

Музаев напомнил, что "есть определенная часть ребят с ограниченными возможностями здоровья, они и так имеют право сдавать удаленно". Однако всеобщий перевод экзамена в удаленный формат даже не рассматривается.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что это неактуально в сложившихся условиях — нельзя "тем более сейчас создавать условия для перебежчиков, зачем это надо".

Проживающие в других странах могут сдать ЕГЭ в центрах Россотрудничества, цитирует заявление Музаева "Интерфакс".

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что вопросы, посвященные созданию и функционированию Союзного государства, следует включить в школьные предметы. Он напомнил, что в российских школах проводятся уроки "Разговоры о важном", а также предположил, что темы о Союзном государстве можно было бы обсуждать на таких уроках.

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