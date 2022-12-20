В России предложили создать Центры семейного счастья

По замыслу депутата Милонова, такие центры надо открывать при детских поликлиниках

В России необходимо создать Центры семейного счастья при детских поликлиниках для обучения семейной жизни и разрешения конфликтов. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Политик напомнил, что в России "взят курс" на поддержку института материнства и семьи. Одной из мер поддержки будущих семей и будущих родителей являются многочисленные предродовые курсы, где будущих мам и иногда пап учат основам ухода за малышом: пеленанию, кормлению, лечению.

Однако, указал Милонов, не существует государственных курсов, где бы родителей учили более тонким азам семейной жизни. Среди таких моментов парламентарий назвал воспитание подростков, поиск общего языка между детьми и родителями, разрешение конфликтов, проведение совместного досуга, преодоление семейных размолвок и тягот.

В связи с этим депутат обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением создать при детских поликлиниках Центры семейного счастья, где родители и дети могли бы получать консультации и обучение по различным нюансам семейной жизни и преодоления конфликтных ситуаций, сообщает RT.

Предложения заниматься счастьем на государственном уровне уже звучали ранее. Спикер Госдумы Валентина Матвиенко призвала обратить внимание на опыт Объединенных Арабских Эмиратов, где существуют "министерство будущего" и "министерство счастья". По мнению политика, "такое министерство было бы очень полезно и для России".

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