Лай жалких марионеток: сестра Ким Чен Ына ответила критикам Северной Кореи

"Скоро все смогут убедиться в возможностях северокорейских ракет"

Все критики ракетной программы КНДР скоро смогут сами убедиться в возможностях и надежности северокорейских ракет. С таким предупреждением выступила сестра Ким Чен Ына и замглавы ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Марионеточные гангстеры и их жалкие эксперты который год демонстрируют нам, как они зря волнуются о том, что наши межконтинентальные баллистические ракеты не прошли проверку, не признана технология повторного входа в атмосферу, всегда придираются к таким вещам, может, это является для них самоуспокоением", - заявила Ким Ё Чжон (цитата по РИА Новости).

По ее мнению, эти люди пытаются принизить возможности стратегических вооружений КНДР.

"Поэтому я легко даю ответ на это. Тогда достаточно будет, если мы вскоре это сделаем и вы сами убедитесь?" - заявила она.

Ким Ё Чжон посоветовала "марионеткам" из Южной Кореи "попробовать думать самостоятельно" и, если у них есть время "клеветать" на чужие вооружения, заняться сохранением лица после заявлений о разработке собственных ракет, которые "не пролетают и несколько сотен метров".

Ответила сестра северокорейского лидера и на заявления зарубежных экспертов о недостаточно высоком технологическом потенциале КНДР из-за качества спутниковых снимков.

"Некоторые назвали наше объявление поспешным, издавали звуки, похожие на лай. <…> Вы не думали, что слишком неуместно и поспешно судить о наших возможностях по разработке спутника и его подготовке по двум фотографиям, сделанным экспериментальной камерой и опубликованным в газете", - задалась вопросом Ким Ё Чжон (цитата по ТАСС).

КНДР намерена завершить разработку своего разведывательного спутника к апрелю 2023 года, сообщило накануне ЦТАК. В воскресенье состоялся испытательный ракетный пуск, связанный с заключительным этапом разработки аппарата. Власти КНДР опубликовали фотографии Сеула и его пригорода. Эксперты обратили внимание на низкое качество снимков.

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