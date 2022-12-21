Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

День для общения и очистки финансовой кармы
Овны
Вас ждут удачные переговоры с начальством или положительный ответ от государственных органов. Социальный статус может повыситься, если вы приложите усилия.
Тельцы
С сегодняшнего дня вы озаботитесь новыми целями, к которым пока страшновато подступиться. Но скоро Новый год, а значит, мечтать просто обязательно! Дерзайте!
Близнецы
При желании вы можете заняться очисткой своей финансовой кармы. Погасите все задолженности, мысленно поблагодарите свой банк за сотрудничество. Проверьте все подписки и платежки.
Раки
Встретить свою половину прямо накануне Нового года - почему бы и нет? У одиноких представителей знака это может получиться. А у семейных прибавится романтики в отношения.
Львы
Еще не поздно заняться своей физической формой: записывайтесь на тренировки или йогу. Солнце в Козероге поможет вам с самодисциплиной и выносливостью.
Девы
Родители с головой погрузятся в детские новогодние мероприятия и блестяще пройдут это испытание. Всем остальным Солнце советует немного побыть волшебниками. Подумайте, кто ждет подарков.
Весы
Вы уже нарядили елку, развесили гирлянды, украсили свой дом и рабочее место? Если нет - сегодня отличный день для этого, он создаст у вас то самое новогоднее настроение.
Скорпионы
Ищите в интернете удачные поздравления с Новым годом или пишите их сами. Вы сегодня будете сильны в текстах, берущих за душу. Так что не стесняйтесь. Можете даже на этом заработать.
Стрельцы
Деньги любят, когда вы их экономите и вообще относитесь с уважением. Но наступает время, когда трудно удержать их в кошельке. Впрочем, если постараться, у вас получится.
Козероги
Солнце вошло в ваш знак, с днем рождения! Светило несет вам внимание и тепло окружающих, искренние поздравления и везение в делах. Наслаждайтесь!
Водолеи
Наступает заветная пора - месяц перед днем рождения. Вам стоит почаще останавливаться, делать паузы, беречь себя и наслаждаться покоем. Хватит уже марафонов.
Рыбы
Солнце приведет в вашу жизнь новых друзей или устроит встречи со старыми и проверенными. Наступает время для общения с единомышленниками, разговоров по душам.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"