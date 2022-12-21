Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

День для общения и очистки финансовой кармы

Овны

Вас ждут удачные переговоры с начальством или положительный ответ от государственных органов. Социальный статус может повыситься, если вы приложите усилия.

Тельцы

С сегодняшнего дня вы озаботитесь новыми целями, к которым пока страшновато подступиться. Но скоро Новый год, а значит, мечтать просто обязательно! Дерзайте!

Близнецы

При желании вы можете заняться очисткой своей финансовой кармы. Погасите все задолженности, мысленно поблагодарите свой банк за сотрудничество. Проверьте все подписки и платежки.

Раки

Встретить свою половину прямо накануне Нового года - почему бы и нет? У одиноких представителей знака это может получиться. А у семейных прибавится романтики в отношения.

Львы

Еще не поздно заняться своей физической формой: записывайтесь на тренировки или йогу. Солнце в Козероге поможет вам с самодисциплиной и выносливостью.

Девы

Родители с головой погрузятся в детские новогодние мероприятия и блестяще пройдут это испытание. Всем остальным Солнце советует немного побыть волшебниками. Подумайте, кто ждет подарков.

Весы

Вы уже нарядили елку, развесили гирлянды, украсили свой дом и рабочее место? Если нет - сегодня отличный день для этого, он создаст у вас то самое новогоднее настроение.

Скорпионы

Ищите в интернете удачные поздравления с Новым годом или пишите их сами. Вы сегодня будете сильны в текстах, берущих за душу. Так что не стесняйтесь. Можете даже на этом заработать.

Стрельцы

Деньги любят, когда вы их экономите и вообще относитесь с уважением. Но наступает время, когда трудно удержать их в кошельке. Впрочем, если постараться, у вас получится.

Козероги

Солнце вошло в ваш знак, с днем рождения! Светило несет вам внимание и тепло окружающих, искренние поздравления и везение в делах. Наслаждайтесь!

Водолеи

Наступает заветная пора - месяц перед днем рождения. Вам стоит почаще останавливаться, делать паузы, беречь себя и наслаждаться покоем. Хватит уже марафонов.

Рыбы

Солнце приведет в вашу жизнь новых друзей или устроит встречи со старыми и проверенными. Наступает время для общения с единомышленниками, разговоров по душам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"