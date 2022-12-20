Шанс выжить: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вани Шовина

Спасти шестилетнего мальчика может только трансплантация костного мозга

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение шестилетнего Вани Шовина. У него острый лимфобластный лейкоз. Мальчик прошел химиотерапию, но добиться необходимых результатов врачи не смогли. Спасти Ваню может только трансплантация костного мозга. Но перед операцией требуется пройти специальный курс. Его стоимость - почти два миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

На приеме у врача-кардиолога весь в электродах и датчиках шестилетний Ваня Шовин представляет себя космонавтом перед полетом на Марс. Только встревоженный мамин взгляд напоминает о том, что это не игра. Мальчик борется со смертельным заболеванием, у него острый лимфобластный лейкоз. Рак крови в агрессивной форме, который не поддается традиционному лечению.

"Ване была проведена противорецидивная полихимиотерапия, однако необходимого ответа достигнуто не было и сохраняется остаточный опухолевый клон. Учитывая крайнюю химиорезистентность заболевания, химиотерапию продолжать невозможно, это будет неэффективно и может привести к необратимым последствиям", - рассказала Любовь Цветкова, врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии и гематологии им. Р.М. Горбачевой.

Единственное, что теперь поможет, - трансплантация костного мозга, замена своих больных клеток на здоровые донорские. Операцию Ване готовы провести в Санкт-Петербурге по государственной квоте. Но чтобы пересадка прошла успешно, сначала его нужно вывести в ремиссию с помощью специфических, очень редких и дорогих иммунопрепаратов. Они не зарегистрированы в России, поэтому семья должна приобрести их самостоятельно. Стоимость курса - 1 миллион 818 тысяч 798 рублей. Для людей, которые всю жизнь живут в маленьком поселке в Крыму, это нереальная сумма. Мама и бабушка Вани надеются: если его покажут по телевизору на всю Россию, обязательно найдутся неравнодушные люди, которые захотят помочь.

"Верю. Я много очень смотрела таких передач, недавно смотрела. Делали детям пересадки, они выздоравливали. Почему-то верится, что нашему мальчику помогут", - говорит бабушка.

В Петербурге они снимают комнату рядом с больницей, чтобы на всякий случай быть поближе к врачам. Ваня радуется, что мама и бабушка всегда рядом, а те живут в постоянном тягостном неведении: удастся провести ребенку спасительную операцию или нет. Все зависит от того, когда будет собрана нужная сумма:

"Легче лечиться, чем ждать. Мы очень надеемся, что люди отзовутся. Что хоть на этот раз мы вылечим его до конца", - говорит мама.

Семья обратилась за помощью ко всем родным, друзьям, помогают даже соседи по поселку. Но сумма слишком велика, а лекарства Ване нужны срочно:

"Сами мы так быстро не сможем даже с помощью близких и родных. А так как болезнь прогрессирует очень быстро, нам надо очень быстро собрать эту сумму", - продолжает мама.

Дома семью ждут папа и любимая старшая сестра. Ванин папа работает водителем, а выходные всегда выбирается с сыном на рыбалку.

"Я очень сильно хочу домой, поехать на рыбалку, папа, наверное, все давно уже сделал, чтобы поехать на рыбалку, а нас до сих пор не хотят отпускать", - говорит сам Ваня.

19 февраля у него день рождения, исполнится семь лет. Но доживет ли он до своего праздника, если лечение не начнется, - врачи не дают прогнозов. У мальчика только один шанс выжить - если на мамину просьбу о помощи кто-то откликнется.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ивана Шовина, программа 1574

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