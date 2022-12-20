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Роскосмос рассказал о помощи американцев после ЧП с "Союзом"

10:09
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Астронавты на МКС "протянули руку помощи"

Американские астронавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), помогли российским коллегам во внештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22". Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.

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По словам главы госкорпорации, астронавты "проявили себя в этой ситуации достойно" и во время инцидента "протянули руку помощи" россиянам.

Общаясь с космонавтами на МКС, Борисов попросил передать привет американским астронавтам и подчеркнул, что экипаж МКС всему миру подает пример, как надо работать вместе в самых непростых ситуациях.

Руководитель Роскосмоса предложил многим политикам поучиться этому у членов экипажа МКС, сообщает ТАСС.

Ранее в корабле "Союз МС-22" произошла нештатная ситуация – была зафиксирована утечка охлаждающей жидкости. Не исключено, что в него врезался микрометеорит.

19 декабря источник рассказал, что установлено точное место повреждения корпуса приборно-агрегатного отсека на корабле "Союз МС-22", оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи, который фиксирует ее в определенном положении.

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