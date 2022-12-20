ВС России отбили самый сложный участок Марьинки

Это центральные и южные районы

Населенные пункты Донбасса вновь под мощным обстрелом со стороны ВСУ. В Горловке снаряд попал в детский сад. За несколько часов по жилым кварталам Донецка выпущено 15 ракет. Второй раз за сутки удары нанесли по больнице имени Калинина. Здание клиники сильно повреждено.

Это не случайность и не шальные снаряды. А скорректированный удар. Второй раз за сутки (третий - с начала месяца) ВСУ открывают огонь по крупнейшей в Донбассе республиканской клинике. Фасад разрушен в результате прямых попаданий.

Вот обломки этих ракет. Военные говорят, что они куда мощнее, чем хорошо знакомые боеприпасы от "Градов". Предположительно, ВСУ начали использовать против мирных жителей новые реактивные установки НАТО, поставленные из Чехии и известные под названием "Вампир" RM-70.

Российские артиллеристы готовят ответный удар. Установка заряжена. Месторасположение батареи противника установлено. Этот залп - по Марьинке. Укрепрайону ВСУ, откуда боевики обстреливают Донецк. Марьинка уже более чем на 80% под контролем российских войск. Отбит самый трудный участок - центральные и южные районы. И сейчас артиллеристы и мотострелки уничтожают остатки радикалов.

Под непрерывным огнем минометов и позиции ВСУ в Артемовске. Боевики с трудом удерживают город. Подавление огневых точек идет и с воздуха. Систем ПВО, способных противостоять российской авиации, на авдеевском участке у ВСУ почти не осталось.

Остановить наступление российской группировки в Донбассе не помогают и спешно переброшенные резервы. Накануне ВСУ отправили в Краматорск почти 2 тысячи радикалов из запрещенного в России батальона "Азов". И еще - отряды территориальной обороны и пограничников. Но это, говорят командиры ополченцев, больше напоминает агонию. В Киеве, похоже, смирились с мыслью, что донбасский фронт не удержать.

В ближайшие недели давление на боевиков только усилится. В зону СВО Минобороны перебросило модернизированные танки Т-90М "Прорыв". И сейчас на полигоне, полностью повторяющем рельефом украинскую степь, экипажи обкатывают и пристреливают машины, которые уже совсем скоро пойдут в бой.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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