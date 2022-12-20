Британский премьер вместо диалога с бастующими медсестрами пообещал помочь Украине

В Британии под угрозой отмены тысячи плановых операций

Черный день для пациентов в Великобритании: под угрозой 140 тысяч плановых операций и приемов у врачей. В королевстве началась вторая за месяц общенациональная забастовка медсестер, к которой угрожают присоединиться и работники скорой помощи. Однако в росте цен и снижении доходов населения власти страны привычно обвиняют Россию.

Мать трехлетней девочки высказывает британскому министру здравоохранения о том, что у ее ребенка опасное для жизни наследственное заболевание. Требуется регулярное обследование и курс лечения. И чтобы их получить, нужно записаться в специальную очередь.

"Это ужасно. Наша семья пережила агонию в ожидании звонка. Наконец, нас вызвали, чтобы затем отменить прием? Я понимаю, вы смотрите только на цифры, но как быть нам, родителям?", - говорит женщина.

В агонии сейчас все британское здравоохранение. В медцентрах нехватка специалистов, а тут еще медсестры объявили общенациональную забастовку. Требуют повысить зарплаты. В итоге пришлось отменить несколько сотен плановых операций. Сегодня медики снова собираются выйти на улицы.

"Единственное, что быстро может сейчас сработать, – это экстренные переговоры правительства с Королевским колледжем медсестер и другими медработниками о повышении зарплаты", - отметил Уэс Стритинг, теневой государственный секретарь по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Великобритании.

Но договариваться с ними британский премьер не спешит. Вместо этого Риши Сунак решил накормить рождественским ужином бойцов НАТО на военной базе в Эстонии. До этого он выступил на саммите в Латвии, где пообещал спонсировать украинский конфликт и в следующем году.

"Любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмысленен. Это будет использоваться Россией для перегруппировки и укрепления ее войск. Переговоры вести нельзя до тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории", - заявил Сунак.

Но не такие слова хотели бы услышать рядовые европейцы, которые все чаще выходят на протестные акции против роста цен и за мир. В Словакии требуют прекратить снабжать оружием Украину и подумать о собственных интересах. В Молдавии решают, как помочь гражданам пережить зиму после отказа от российского газа.

Ирина Влах, глава Гагаузской автономии:

— Надо уметь договариваться, к сожалению, сегодняшнее руководство – госпожа Санду - не умеет договариваться. Ее в первую очередь интересует ее имидж, ее в первую очередь интересует…

— Продолжим сразу после короткой рекламы…

— …как она будет выглядеть на международной арене,..

— Продолжим после короткой рекламы…

— …но ее не интересует, сколько стоит хлеб и яйца на рынке.

Не актом цензуры, а защитой от дезинформации назвали власти и решение о приостановке лицензии на вещание сразу шести русскоязычных телеканалов. Запретить все российское - мейнстрим из Европы. Даже советские песни в исполнении детских ансамблей Майя Санду называет угрозой нацбезопасности.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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