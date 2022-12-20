Против Трампа могут возбудить уголовное дело

На этом настаивает Демократическая партия

Попыткой сорвать его предвыборную компанию назвал Дональд Трамп решение спецкомитета Палаты представителей США. Накануне депутаты из Демократической партии призвали Минюст возбудить уголовное дело в отношении экс-президента, сообщает "ТВ Центр".

На последнем заседании комитет сформулировал четыре обвинения, которые касаются поведения Трампа во время штурма Капитолия в январе прошлого года. Среди них - "подстрекательство к мятежу" и "заговор с целью обмана правительства".

Впрочем, решение комитета носит лишь рекомендательный характер. Ранее попытка демократов объявить Трампу импичмент уже после сложения им президентских полномочий не увенчалась успехом.

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