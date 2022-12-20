ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Против Трампа могут возбудить уголовное дело

14:38
  • вторник
  • 20 декабря 2022

На этом настаивает Демократическая партия

Попыткой сорвать его предвыборную компанию назвал Дональд Трамп решение спецкомитета Палаты представителей США. Накануне депутаты из Демократической партии призвали Минюст возбудить уголовное дело в отношении экс-президента, сообщает "ТВ Центр".

На последнем заседании комитет сформулировал четыре обвинения, которые касаются поведения Трампа во время штурма Капитолия в январе прошлого года. Среди них - "подстрекательство к мятежу" и "заговор с целью обмана правительства".

Впрочем, решение комитета носит лишь рекомендательный характер. Ранее попытка демократов объявить Трампу импичмент уже после сложения им президентских полномочий не увенчалась успехом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.