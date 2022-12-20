Жители села в Приморье оказались в транспортной изоляции

Единственный путь до районного центра - вброд через горную реку

"Камаз" преодолевает горную реку Извилинка. Буксует на льду. А чтобы проехать по некоторым участкам, водителю нужно сначала выйти из кабины и обследовать дорогу.

Так сейчас выглядит единственный путь в отдаленное село Березовка: два часа по бездорожью, и мы наконец-то на месте. Водитель завозит продукты в магазин и передает жителям их заказы. На обратном пути машина везет самих березовцев. Для многих это теперь единственный способ добраться в райцентр - село Чугуевку. Осенью тайфун "Хиннамнор" смыл дороги и мосты. С тех пор безопасного проезда в населенный пункт нет.

Рейсовый автобус до Березовки отменили четыре месяца назад. "Камаз" начал курсировать в поселок и обратно в начале декабря - да и то всего раз в неделю .

"Куда только мы не обращались, и к кому только мы не обращались. Но самое главное, что никто ничего не говорит, на что надеяться, сколько ждать", - говорит метсная жительница.

Люди переживают, что в экстренной ситуации просто не смогут выбраться из поселка. В поселке очень неустойчивая связь, а интернет есть только в школе и медпункте. Последний раз телефоны не работали два месяца.

Съездить на большую землю и снять наличные деньги жители сейчас могут очень редко. А из-за проблем со связью и полным отсутствием интернета даже перевести оплату за продукты невозможно. Поэтому приходится брать в долг и записывать в книгу.

Глава Чугуевского округа говорит, что сейчас прорабатывают варианты временного проезда. Выделены средства и на полный ремонт дороги - 167 миллионов рублей.

В Березовке проживает около 100 человек. Есть два продуктовых магазина, медпункт, школа, в которой учатся семь детей и работает восемь преподавателей. Дома старые, в основном муниципальные. Жители уже не раз поднимали вопрос о расселении поселка.

Последний тайфун нанес району колоссальный ущерб. Власти говорят, что для полного восстановления нужен не один год. Но основные работы просто необходимо закончить до половодья.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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