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В России издадут энциклопедию о патриотическом воспитании

11:43
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Молодые специалисты отправятся к лучшим педагогам по всей стране

В России издадут энциклопедию о патриотическом воспитании. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции, которая посвящена подготовке Всероссийской просветительской экспедиции "От учителя к ученому", передает "ТВ Центр".

Она пройдет в следующем году. Молодые специалисты отправятся к лучшим педагогам по всей стране, чтобы собрать авторские методики преподавания. Экспедиция приурочена к 20-летию конкурса "Моя страна - моя Россия" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"По итогам экспедиции будет издан труд научный - это будет живая педагогическая энциклопедия, которая объединит в себе все наработки, практики в научном, педагогическом плане и будет доступна не только тем, кто получит ее в печатном варианте, но и в онлайн-версии", - сообщила Анна Гуреева, заместитель директора департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования России.

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