Москва подготовила праздничную программу для семей военнослужащих

Сегодня волонтеры встретили гостей из Крыма и Ростовской области
Москва подготовила специальную праздничную программу для семей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса, сообщает "ТВ Центр".
В частности, город организовал трёхдневную экскурсионную программу "Зимняя сказка" для родственников мобилизованных из других регионов.
Сегодня волонтеры встретили гостей из Крыма и Ростовской области. Они увидят предновогоднюю столицу во всей красе. Им покажут достопримечательности и расскажут об истории города.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"