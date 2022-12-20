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Москва подготовила праздничную программу для семей военнослужащих

11:43
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Сегодня волонтеры встретили гостей из Крыма и Ростовской области

Москва подготовила специальную праздничную программу для семей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса, сообщает "ТВ Центр".

В частности, город организовал трёхдневную экскурсионную программу "Зимняя сказка" для родственников мобилизованных из других регионов.

Сегодня волонтеры встретили гостей из Крыма и Ростовской области. Они увидят предновогоднюю столицу во всей красе. Им покажут достопримечательности и расскажут об истории города.

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