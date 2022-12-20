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"Выстояли": посол России отметил крепость отношений с Аргентиной

10:39
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Буэнос-Айрес не примкнул к антироссийским санкциям

Ситуация на Украине не оказала негативного влияния на российско-аргентинские отношения. Это подтверждает телефонный звонок президента России Владимира Путина лидеру Аргентины Альберту Фернандесу после победы аргентинской сборной в финале ЧМ по футболу, рассказал посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Дипломат подчеркнул, что отношения двух государств "выстояли и прошли проверку временем". Аргентина не присоединилась к антироссийским санкциям, хотя критиковала решение Москвы о спецоперации. Однако Буэнос-Айрес всегда указывал, что антироссийские санкции нелегитимны.

Несмотря на сложность геополитической ситуации, Россия и Аргентина "готовы разговаривать, мы готовы друг друга слушать и слышать, и это очень важно", отметил Феоктистов.

Хотя со многими западными государствами такой потенциал больше не существует, с Аргентиной он сохранен, цитирует российского посла РИА Новости.

Летом в Бразилии прошла 15-я Конференция министров обороны Америки (CDMA), в ходе которой Аргентина отказалась присоединиться к позиции ряда других стран по осуждению конфликта на Украине. В Буэнос-Айресе напомнили, что только ООН является площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине.

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