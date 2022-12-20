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Рассекречены планы Гитлера устроить переворот в СССР

10:25
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Белоруссия могла стать немецкой колонией

Служба внешней разведки (СВР) рассекретила документы о планах Адольфа Гитлера совершить переворот в СССР в 1933 году.

Разведчики выяснили, что Белоруссию планировалось превратить в германскую колонию, а на ее территорию намечалось переселить всех немцев из советского Поволжья, передает РИА Новости.

Сначала Белоруссия должна была находиться под контролируемым немцами руководством СССР. В дальнейшем, согласно планам нацистов, Германия и вовсе должна была полностью поглотить Белоруссию.

"Белоруссия <...> будет полностью индустриализирована Германией, заключит с ней собственный таможенный союз и так далее, а всякого рода правами будет пользоваться в качестве свободного государства подобно Данцигу", – говорится в материале Иностранного отдела ОГПУ СССР, датированном не позднее 19 сентября 1933 года.

Публикация приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки.

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