Уехавшая из России Литвинова призналась, что косит на оба глаза

Это заметно в периоды нервного напряжения
Рената Литвинова, которая вместе с закадычной подругой Земфирой весной этого года уехала из России, рассказала, что косит на оба глаза. Сенсационное признание появилось в Telegram-канале актрисы. По ее словам, в этом она похожа на своего кота.
"Если кто не замечал, признаюсь, я ведь тоже кошу (как мой кот) на оба глаза — в периоды нервов особенно сильно", — написала актриса.
Подписчики откровения Литвиновой оценили и заявили, что косоглазие ее нисколько не портит.
— Рената, ничего страшного, это изюминка ваша.
— Харизму придаёт. Вам это пойдёт.
— Глядя на вас, хочется сказать: ничего не трогайте! Вы прекрасны!
— Вы косите совершенно!
Литвинова уехала из России сразу после начала специальной военной операции. Актриса перебралась в Париж, где у нее есть квартира. Вместе с ней во французскую столицу переехала и певица Земфира. Подруги регулярно появляются вместе на публике.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"