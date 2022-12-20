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Уехавшая из России Литвинова призналась, что косит на оба глаза

10:32
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Это заметно в периоды нервного напряжения

Рената Литвинова, которая вместе с закадычной подругой Земфирой весной этого года уехала из России, рассказала, что косит на оба глаза. Сенсационное признание появилось в Telegram-канале актрисы. По ее словам, в этом она похожа на своего кота.

"Если кто не замечал, признаюсь, я ведь тоже кошу (как мой кот) на оба глаза — в периоды нервов особенно сильно", — написала актриса.

Подписчики откровения Литвиновой оценили и заявили, что косоглазие ее нисколько не портит.

— Рената, ничего страшного, это изюминка ваша.
— Харизму придаёт. Вам это пойдёт.
— Глядя на вас, хочется сказать: ничего не трогайте! Вы прекрасны!
— Вы косите совершенно!

Литвинова уехала из России сразу после начала специальной военной операции. Актриса перебралась в Париж, где у нее есть квартира. Вместе с ней во французскую столицу переехала и певица Земфира. Подруги регулярно появляются вместе на публике.

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