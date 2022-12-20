Автомобильное движение на Крымском мосту остановят 21 декабря

В этот день лучше не планировать поездки из Краснодара в Керчь

Движение автотранспорта на Крымском мосту будет остановлено на шесть часов 21 декабря в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Ограничение будет действовать с 12:00 до 18:00, сообщили в региональном министерстве транспорта.

В Минтрансе призвали не планировать на этот день поездок из Краснодарского края в Крым и в обратную сторону.

Ремонт моста ведется после взрыва, произошедшего 8 октября. Тогда обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

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