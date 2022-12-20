США могут выделить Украине в 2023 году почти 45 млрд долларов

Такая сумма указана в проекте американского бюджета

Проект бюджета США на 2023-й финансовый год предполагает выделение 44,9 млрд долларов на оказание помощи Украине. Документ, предполагающий расходы в общей сумме 1,7 трлн долларов, в понедельник, 19 декабря, внесен на рассмотрение Конгресса Соединённых Штатов.

Предыдущий, 2022-й, финансовый год завершился в США 30 сентября, однако американским законотворцам до сих пор не удалось согласовать постоянный бюджет на начавшийся 2023-й финансовый год.

Чтобы избежать шатдауна — приостановки работы государственных организаций и структур из-за отсутствия бюджетного финансирования — Конгресс несколько раз принял временные бюджеты.

При этом, несмотря на отсутствие компромисса по финансированию американских организаций, Вашингтон собирается финансировать Киев, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские власти обещали поддержать Украину в конфликте с Россией еще до начала российской спецоперации. Вашингтон по-прежнему привержен оказанию помощи Киеву так долго, как это потребуется, заверил военный.

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