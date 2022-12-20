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Венгрия призвала Брюссель изучить последствия санкций против России

11:20
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Будапешт уже предупреждал об обратном эффекте рестрикций

Еврокомиссии надлежит тщательно проанализировать последствия санкций против России. С таким призывом во вторник, 20 декабря, выступил советник главы правительства Венгрии Балаш Орбан.
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Чиновник отметил, что есть области, где "санкции вредят странам Европы больше, чем России". В числе таких сфер он назвал энергетику.

Поскольку энергетика в плане санкций — запретная зона для Венгрии, Будапешт намерен добиваться исключений из общеевропейских санкций, цитирует Орбана ТАСС.

Венгерские власти ранее неоднократно предупреждали, что санкции против России бумерангом ударят по европейской экономике, а также отказывались поддержать новые ограничительные меры.

В Евросоюзе решили усилить давление на Венгрию из-за ее самостоятельной политики и позиции по Украине. Большинство стран ЕС согласовали заморозку более 6 млрд евро, которые причитались Будапешту. Официальная причина — Венгрия якобы прилагает мало усилий для борьбы с коррупцией.

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