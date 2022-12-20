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Бочкарёв: Переустройство инженерных коммуникаций завершается на четвертом участке Южной рокады

11:41
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Ведутся и работы по строительству железобетонных противопожарных стен

На четвертом участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД заканчиваются работы по переустройству инженерных коммуникаций, в том числе дождевой канализации. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Кроме того, ведется строительство железобетонных противопожарных стен длиной 1,6 км.

По словам Бочкарева, на этом участке Южной рокады предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3 километра.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что в настоящее время на объекте ведутся работы по расширению проезжей части улицы Верхние Поля. Уже введена в эксплуатацию шестиполосная дорога длиной 165 метров от улицы Марьинский Парк в сторону улицы Верхние Поля, также открыт подземный пешеходный переход, оборудованный четырьмя лифтами для удобства маломобильных граждан. Общая готовность участка оценивается в 60%.

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