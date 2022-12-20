В России с коронавирусом госпитализировали 1564 человека

Скончались 57 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1564 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5994 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 8109 человек, скончались 57 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 940 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 172. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 1231 человек, в Московской области – 92.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21728409 случаев заболевания, зарегистрировано 393107 летальных исходов.

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