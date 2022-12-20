Минск "нашел понимание" у Москвы по реструктуризации долга

Экономическое взаимодействие обсуждали президенты России и Белоруссии

Лидеры России и Белоруссии на прошедших 19 декабря переговорах обсудили, в числе прочих вопросов, долг Минска перед Москвой. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал глава белорусского правительства Роман Головченко.

По словам политика, в Москве и в Минске "услышали от президентов абсолютно солидарную позицию по всем вопросам", однако "есть экономические нюансы".

Головченко напомнил, что Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Белоруссии перед российскими финансовыми институтами. В ходе обсуждения этой темы было встречено "полное понимание у российских коллег".

Конкретные цифры белорусский премьер приводить не стал, однако отметил, что "этих условиях есть возможность поддержать белорусскую экономику" и "адо досчитать окончательно сумму", сообщает "СБ. Беларусь сегодня".

Ранее Всемирный банк представил данные о крупнейших заемщиках России по состоянию на 2021 год. Долг Белоруссии перед Россией за предшествовавший год вырос на 1,9% — до 8,5 млрд долларов.

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