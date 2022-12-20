Минздрав рассказал о преимуществах российских лекарств перед импортными

Российские власти следят за достаточным количеством и ассортиментом медикаментов

Российские лекарственные препараты не уступают по качеству импортным. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Представитель Минздрава отметил, что большинство лекарственных препаратов, использующихся сегодня в нашей стране, — отечественного производства. Импортная медицинская техника также заменяется разработками отечественной промышленности.

В частности, в России достигли значимых успехов в области онкологии - для лечения третьей и четвертой стадий онкологических заболеваний разработаны лекарственные, в том числе радиофармацевтические препараты, аналогов которым в мире нет.

Фисенко подчеркнул, что российские лекарственные препараты не уступают по качеству импортным, но при этом они обычно в два-три раза дешевле зарубежных, сообщает ТАСС.

Тем не менее, некоторые фармацевтические препараты Россия продолжает закупать за рубежом. Федеральное правительство выделило более 122,5 млн рублей на закупку не менее тысячи упаковок препарата "Онкаспар". Это дорогостоящее лекарство для лечения острого лейкоза у детей, которому пока нет российских аналогов.

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