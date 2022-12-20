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Более 1,4 тысячи волонтеров принимают новогодние подарки в пунктах "Москва помогает"

12:04
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Стать волонтером может каждый

Более 1,4 тысячи волонтеров принимают новогодние подарки детям и участникам специальной военной операции в пунктах "Москва помогает". Об этом сообщили в столичной мэрии.

"Перед Новым годом всегда волшебство витает в воздухе, и каждый москвич сейчас может сотворить чудо. Удобное расположение пунктов в общественных местах города дает возможность совершить больше добрых дел. Всех желающих присоединиться к доброй акции улыбкой встречают волонтеры, они также всегда готовы ответить на вопросы москвичей об акции", - рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Пункты "Москва помогает" можно узнать по новогодним декорациям: они украшены гирляндами, еловыми ветками, рядом стоят ели. Домики-шале работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Волонтеры носят брендированную экипировку: красную куртку, белую шапочку, шарф и варежки. Они каждый день получают подарки от москвичей, проверяют сроки годности, сортируют, учитывают и упаковывают товары в стилизованные коробки.

Стать волонтером акции "Москва помогает" может каждый желающий.

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