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Марата Гельмана* объявили в розыск

12:03
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Галерист давно не живет в России

Российский коллекционер и галерист Марат Гельман (признан в России СМИ-иноагентом) объявлен в розыск. Это следует из базы МВД России.

По каким статьям Уголовного кодекса Гельман разыскивается - не уточняется.

В карточке на сайте министерства указано, что Марат Гельман имеет израильское гражданство. По данным из открытых источников, с 2014 года галерист проживает в Черногории.

В конце 2021 года Гельман был внесен в список СМИ-иноагентов.

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Марат Гельман (объявлен СМИ-иноагентом)
Марат Гельман (объявлен СМИ-иноагентом)
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