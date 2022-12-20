Заболеваемость гриппом за неделю выросла в России почти на 16%

Свиной грипп выявили в 86 регионах

В России на 50-й неделе 2022 года, с 12 по 18 декабря, сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост интенсивного показателя заболеваемости за неделю составил 15,8%.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, преобладающими остаются вирусы гриппа – почти 70 %. Самым распространенным из них является вирус А(H1N1)2009 (свиной грипп), который циркулирует уже в 86 регионах России.

Вакцинацию от гриппа в России прошли более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения страны.

Эпидемиологическая ситуация в стране находится на контроле Роспотребнадзора, сообщается на официальном сайте ведомства.

19 декабря в Роспотребнадзоре отмечали, что текущая эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в стране не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне. В России, в частности, не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ.

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