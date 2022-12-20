ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевских лент

12:15
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью

Госдума приняла закон, по которому георгиевские ленты будут приравниваться к символам воинской славы.

В связи с этим за публичное осквернение ленты наступит административная или уголовная ответственность, передает РИА Новости.

Физическому лицу грозит штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Юридическое лицо может получить штраф от трех до пяти миллионов рублей.

За аналогичные деяния группой лиц или в интернете предусмотрен штраф от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 апреля. Авторами инициативы стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Празднование Дня Георгиевской ленты в Донецке
Празднование Дня Георгиевской ленты в Донецке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.