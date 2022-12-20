Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевских лент

Ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью

Госдума приняла закон, по которому георгиевские ленты будут приравниваться к символам воинской славы.

В связи с этим за публичное осквернение ленты наступит административная или уголовная ответственность, передает РИА Новости.

Физическому лицу грозит штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Юридическое лицо может получить штраф от трех до пяти миллионов рублей.

За аналогичные деяния группой лиц или в интернете предусмотрен штраф от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 апреля. Авторами инициативы стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР).

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