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ОКР продумал план на случай недопуска россиян к Олимпиаде-2024

12:40
  • вторник
  • 20 декабря 2022

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Олимпийский комитет России (ОКР) будет реализовывать альтернативный сценарий в случае недопуска рсосийских атлетов на Олимпийские игры 2024 года. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.
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Поздняков назвал приоритетным сценарием тот вариант развития событий, при котором российским спортсменам разрешат принять участие в ОИ-2024 по результатам прохождения олимпийского отбора.

В ином случае будет реализован альтернативный сценарий, подчеркнул глава ОКР. Это означает, что будет реализована программа олимпийских видов спорта, направленная на формирование спортивного резерва и воспитание молодежи. Целью этой работы является подготовка нового поколения спортсменов, чтобы на следующих после ОИ-2024 Олимпиадах войти в тройку общего зачета, цитирует Позднякова ТАСС.

Глава Олимпийского комитета Соединенных Штатов Сюзанна Лайонс ранее заявила, что возвращение российских спортсменов на олимпийские соревнования не исключается, однако под национальным флагом им выступать нельзя.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон как представитель принимающей Олимпиаду-2024 страны призвал к спорту вне политики, а также отметил, что "на Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 года должны участвовать представители всех стран".

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