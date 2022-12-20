Новый "Аватар" ломает оборудование в кинотеатрах

Зрителям возвращают деньги за отмененные сеансы

Новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" стал причиной неполадок с оборудованием в японских кинотеатрах, сообщает Bloomberg.

Как уточняется в материале, технические проблемы возникают из-за слишком сложных визуальных эффектов. Один из кинотеатров в Нагое решил проблему, вдвое снизив частоту кадров - с 48 до 24.

Во многих кинотеатрах были отменены сеансы. Персонал извинялся за доставленные проблемы, зрителям вернули деньги.

"Аватар: Путь воды" получил сдержанные оценки от критиков, отметивших невероятный уровень картинки, но банальный сюжет и плоских персонажей. При этом за уикенд картина собрала в мировом прокате 241,6 миллиона долларов - вдвое больше, чем первый "Аватар" за аналогичный срок.

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