Новый "Аватар" ломает оборудование в кинотеатрах

Зрителям возвращают деньги за отмененные сеансы
Новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" стал причиной неполадок с оборудованием в японских кинотеатрах, сообщает Bloomberg.
Как уточняется в материале, технические проблемы возникают из-за слишком сложных визуальных эффектов. Один из кинотеатров в Нагое решил проблему, вдвое снизив частоту кадров - с 48 до 24.
Во многих кинотеатрах были отменены сеансы. Персонал извинялся за доставленные проблемы, зрителям вернули деньги.
"Аватар: Путь воды" получил сдержанные оценки от критиков, отметивших невероятный уровень картинки, но банальный сюжет и плоских персонажей. При этом за уикенд картина собрала в мировом прокате 241,6 миллиона долларов - вдвое больше, чем первый "Аватар" за аналогичный срок.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"