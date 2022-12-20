Высота снежного покрова в Москве вновь стала рекордной

Суточный рекорд фиксируют второй день подряд

Высота снежного покрова в Москве в районе ВДНХ уже вторые сутки составляет 34 см, что является рекордом для декабря.

Метеорологи отмечают, что сильные снегопады в столичном регионе прекратились еще в воскресенье, но высота снежного покрова оказалась настолько высока, что в Москве даже при отсутствии осадков второй день подряд фиксируется повторение суточных рекордов.

19 и 20 декабря высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы ВДНХ составляет 34 см. Это максимум нынешней зимы, столько же снега было в дни прежних рекордов — 19 декабря 1941 года и 20 декабря 1919-го и 1941 годов, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в четверг, 22 декабря, ожидается плюсовая температура, рекордные сугробы начнут таять. Погода изменится за счет перемещения теплых воздушных масс.

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