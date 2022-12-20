ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Высота снежного покрова в Москве вновь стала рекордной

12:59
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Суточный рекорд фиксируют второй день подряд

Высота снежного покрова в Москве в районе ВДНХ уже вторые сутки составляет 34 см, что является рекордом для декабря.
В Москве ликвидируют последствия рекордного снегопада

Метеорологи отмечают, что сильные снегопады в столичном регионе прекратились еще в воскресенье, но высота снежного покрова оказалась настолько высока, что в Москве даже при отсутствии осадков второй день подряд фиксируется повторение суточных рекордов.

19 и 20 декабря высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы ВДНХ составляет 34 см. Это максимум нынешней зимы, столько же снега было в дни прежних рекордов — 19 декабря 1941 года и 20 декабря 1919-го и 1941 годов, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в четверг, 22 декабря, ожидается плюсовая температура, рекордные сугробы начнут таять. Погода изменится за счет перемещения теплых воздушных масс.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Снежная погода в Москве
Снежная погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.