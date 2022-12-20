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В РАН прошел круглый стол, посвященный Борису Клоссу

14:44
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Это один из крупнейших специалистов по русскому летописанию и монашеству

В Российской академии наук прошел круглый стол, посвященный деятельности выдающегося отечественного историка Бориса Клосса. Он отмечает юбилей 90 лет, передает "ТВ Центр".

Клосс - один из крупнейших специалистов по русскому летописанию и монашеству. В своих исторических исследованиях он успешно применял математические методы. Ученый написал сотни работ. И как отметила президент Российской академии образования Ольга Васильева, внес значительный вклад в развитие не только отечественной, но и мировой науки. Сейчас Борис Михайлович продолжает свои исследования. 

"Происхождение Руси - глобальная тема с участием и археологов, и научной литературы. И хотелось бы также написать книгу о русском летописании, такую обзорную. Так что вот в плане будущей работы значится три-четыре монографии, которые следует написать", - сказал он.

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Борис Михайлович Клосс
Борис Михайлович Клосс
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