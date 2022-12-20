Кабмин выделил 14,4 млрд рублей на бесплатное переобучение россиян в 2023 и 2024 годах

Работа ведется в рамках федерального проекта "Содействие занятости"

В 2023 и 2024 годах в России продолжат действовать программы бесплатного обучения граждан по наиболее востребованным профессиям в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Постановление о реализации таких мероприятий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование смогут в том числе безработные, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с Украины.

В 2023 году не менее 138 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование, а в 2024 году – не менее 104 тысяч человек.

Затраты образовательных организаций на обучение граждан Правительство возместит с помощью грантов. В федеральном бюджете на эти цели в 2023 году предусмотрено более 8,2 млрд рублей, в 2024 году – более 6,2 млрд рублей, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее Банк России отметил, что на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. Регулятор указал, что на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. По оценкам Центробанка, безработица в стране обновила исторический максимум.

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