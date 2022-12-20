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Собянин перевел в онлайн предоставление копий архивных документов о правах на жилье

15:02
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Нововведение позволит повысить скорость и качество оказания госуслуг в сфере жилищного учета

Копии архивных документов о правах на жилье можно будет получить в электронном виде на портале mos.ru. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Раньше документы на жилую недвижимость, оформленные до 31 января 1998 года, выдавали только в бумажном виде и идти за ними надо было в МФЦ.

Нововведение позволит повысить скорость и качество оказания госуслуг в сфере жилищного учета. Это один из востребованных запросов у москвичей. Ежегодно поступает до 25 тысяч обращений.

 
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