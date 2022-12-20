Московские ученые создали экзоскелет для диагностики и лечения двигательного аппарата

Экзоскелет сможет работать как тренажер

На стыке трех наук! Московские ученые тестируют новый экзоскелет. Изобретение полностью наше, к тому же - действительно "умное". Разработчики создали программу, которая подстраивается под каждого пациента.

Это важно, чтобы робокостюмчик хорошо сидел, а в данном случае - повторял каждое движение человека. Или "пилота", как говорят ученые. Специалисты Московского политехнического университета разрабатывают "умный" экзоскелет, который сможет оценить правильность походки и впоследствии ее скорректировать. Для этого на устройстве есть десятки датчиков - на каждом суставе и элементе.

"Акселерометры, гироскопы, магнетометры, барометры. Он меня ничуть не сковывает в движениях. Я могу фактически любой необходимый угол мне занять, я ничуть не стеснен в своих движениях", - говорит Илья Самсонов, аспирант Московского политехнического университета.

Это изобретение - на стыке медицины, психологии и инженерии. Идея появилась больше десяти лет назад и в последние годы получила практическое воплощение. Московские ученые разработали конструкцию - смоделировали и изготовили детали на станках, продумали кинематику, математический аппарат и алгоритмы работы. И самое ценное - создали свое программное обеспечение. Экзоскелеты уже активно применяются в промышленности, в военных целях и медицине - устройства помогают сберечь здоровье в условиях больших физических нагрузок, повысить выносливость и помочь восстановиться либо же компенсировать утраченные функции. Идея московских изобретателей в том, чтобы сделать экзоскелеты доступными.

"Мы считаем, что экзоскелеты - сильно недооцененная область. И в перспективе во всем мире лайфстайл-экзоскелеты будут везде: и в медицине, и в инженерии, и в спорте. Экзоскелеты даже в космосе сегодня нужны, потому что в скафандре тяжело выполнять работу, и у нас уже есть такие запросы. Это возможность быть первыми", - говорит Илья Таратонов, руководитель исследовательской группы и магистерской программы "Роботизированные беспилотные системы и эргономика" Московского политехнического университета.

Сейчас это рабочий вариант изобретения, на котором отрабатывают основной функционал - "диагностическая" версия экзоскелета. И первыми "пилотами" будут здоровые люди, на их примере сформируют базу данных правильных движений.

"Тут можно будет оценивать и сами характеристики. Знаете, как в "Матрице". Мы будем говорить - это он встал на ступеньку, это он стоит, немножко покачнулся. И эти параметры помогут сформировать коридор или портрет идеальной походки", - говорит Таратонов.

Потом ученые исследуют особенности движений детей с ДЦП, и в будущем это позволит разработать программу лечебных упражнений и отслеживать прогресс. Экзоскелет сможет работать как тренажер с помощью специальных приводов. Конструкции будут "растущими", а детали напечатают на 3D-принтере.

Устройство весит около десяти килограммов, однако внутри это не ощущается. Всю нагрузку система берет на себя и позволяет побыть немного супергероем. Причем в буквальном смысле. Одна из задумок - оформлять детские робокостюмы как доспехи Железного человека и создавать образы других героев.

Наталья Тарасова, Константин Чурашов, Денис Кузнецов, "ТВ Центр"

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